Funcionário de fazenda é morto a tiros depois de briga em Sonora

Ozadil Bispo da Silva Filho, de 45 anos, morreu depois de ser baleado várias vezes na cabeça durante a noite de sábado (2), em uma fazenda localizada na cidade de Sonora.

Conforme as informações iniciais, o autor do crime seria filho do cerqueiro da propriedade rural. Depois de terminarem os trabalhos, os dois e mais alguns funcionários do local teriam se dirigido até o um bar da região, onde ficaram bebendo.

Com todos embriagados, na hora de voltar Ozadil teria assumido o volante. Porém, o rapaz ficou enraivecido, pois o veículo seria dele, dando inicio a uma discussão entre os dois.

Na fazenda, horas depois, a vítima foi até o refeitório antes de ir para o alojamento dormir. Ao voltar, ele acabou sendo surpreendido pelo autor, que atirou várias vezes contra a cabeça de Ozadil.

Depois do crime o autor fugiu do local. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram na fazenda, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

