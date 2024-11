Funcionário de fazenda é preso por furtar mais de 125 cabeças de gado em MS

Após denuncias recebidas no dia 13 de novembro, a DELEAGRO (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Abigeato) encontrou 126 cabeças de gado proveniente de furto em uma fazenda de Rio Verde de Mato Grosso. Alguns animais estavam sendo leiloados em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, na Capital as equipes encontraram um lote de 19 vacas e 8 bezerros. Eles foram até o local onde o leilão estava acontecendo e visualizaram os animais com marcas antigas da vítima e marcas recentes da propriedade que havia enviado o gado. Este lote foi apreendido e devolvido à vítima.

Na sequência das investigações, com apoio da IAGRO, os policiais se deslocaram à propriedade onde o gado havia sido remarcado, em Rio Verde de Mato Grosso, e realizaram a contagem total do rebanho, sendo possível identificar mais 92 cabeças já remarcadas de forma irregular, e mais 7 animais sem qualquer identificação de propriedade, sem marcas ou divisas.

O único funcionário da propriedade foi interrogado e indiciado, confessando ter remarcado todas os gados encontrados, alegando que agiu dessa forma pois havia “perdido” alguns animais e não queria apresentar inconsistências na contabilidade do gado para seu patrão.

As investigações prosseguem a fim de identificar demais envolvidos ou beneficiários dos furtos. O gado recuperado e devolvido às vítimas está avaliado em aproximadamente R$400 mil.

