Funcionários de empresas de engenharia são presos após desviarem R$ 4 milhões na Capital

Dois funcionários de uma empresa foram presos por desviar mais de R$ 4 milhões para pagamento de funcionários fantasmas para suas próprias contas salário. A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (5), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, os homens trabalhavam em uma empresa de engenharia e eram responsáveis pelo controle da folha de pagamento dos funcionários da construtora, que emprega cerca de 200 pessoas tanto na capital quanto no interior do estado.

Após falsificar diversos contracheque, criando funcionários fantasmas para engrossara a folha de pagamento da empresa, eles desviavam o dinheiro para suas contas.

Apenas na data de ontem, a dupla furtou mais de 35 mil reais. A investigação aponta que os fatos vêm ocorrendo há pelo menos dois anos e o prejuízo foi identificado, inicialmente, em mais de R$ 4 milhões.

Os suspeitos foram presos em flagrante e ainda não passaram por audiência de custódia. Eles irão responder pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, ambos estavam na empresa havia mais de 17 anos, e também pela fraude.

