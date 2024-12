Furto de celular é registrado em lotérica de Dourados

Uma lotérica foi palco de um furto de celular neste sábado (7), em Dourados.

Segundo a vítima, por volta das 16h da última quinta-feira (5), ela se dirigiu ao estabelecimento para realizar um serviço e, ao ser atendida, colocou o seu celular sobre o balcão.

Durante o atendimento, uma mulher entrou no local usando capacete e se aproximou da vítima. Ela não percebeu a aproximação da suspeita no momento, mas ao sair do estabelecimento, notou que seu celular havia sumido.

A vítima solicitou à funcionária da lotérica que verificasse as imagens de segurança. As câmeras registraram o momento exato em que a suspeita pegou o celular e saiu rapidamente do local.

A vítima, então, dirigiu-se à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. O caso foi registrado como furto.

