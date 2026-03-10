Menu

Polícia

GAECO do RJ cumpre mandados em Campo Grande em investigação contra bicheiro

Rogério de Andrade está preso na capital de Mato Grosso do Sul, e a operação mira policiais cooptados para atuar no crime organizado

10 março 2026 - 08h23Vinícius Santos
Bicheiro Rogério Andrade - Foto: ReproduçãoBicheiro Rogério Andrade - Foto: Reprodução  

O GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre, nesta terça-feira (10), mandados de prisão em Campo Grande (MS) ligados ao bicheiro Rogério de Andrade e a integrantes de seu núcleo de segurança na região de Bangu.

Segundo o MPRJ, entre os integrantes do núcleo estão 18 policiais militares e penais, da ativa e da inativa, além de um policial civil inativo, que foi cooptado pela organização criminosa enquanto ainda estava no cargo. Ao todo, são cumpridos 20 mandados de prisão preventiva.

Os mandados são cumpridos com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), da Corregedoria-Geral da Polícia Militar, da Corregedoria da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e da Corregedoria da Polícia Civil.

Os criminosos já foram denunciados pelo Ministério Público à Justiça, após investigação conduzida pelo GAECO/MPRJ no âmbito de Procedimento de Investigação Criminal (PIC). Segundo o grupo especializado, atuavam na segurança de pontos de exploração ilegal de jogos de azar em Bangu e usavam atos de corrupção para garantir a atividade do grupo criminoso.

Os alvos da operação vão responder pelos crimes de constituição de organização criminosa armada, majorada pelo concurso de funcionários públicos e pela conexão com outras organizações criminosas, além de corrupção ativa e passiva.

Os mandados, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Comarca da Capital, a pedido do GAECO/MPRJ, são cumpridos em endereços nas cidades do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mangaratiba, Nilópolis e São João de Meriti, bem como na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. 

Os policiais militares denunciados atuavam na Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SSGP), no Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) e nos 4º, 6º, 14º, 17º, 22º, 23º e 41º Batalhões de Polícia Militar (BPM).


