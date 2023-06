Gaeco mira organização criminosa que fraudava locação de maquinários em Campo Grande

Durante a manhã desta quinta-feira (15), o Gaeco deflagrou a Operação Cascalhos de Areia com o intuito de apurar a atuação de uma organização criminosa que fraudava contratos de vias não pavimentadas e locações de maquinário em Campo Grande, com um valor superior aos R$ 300 milhões.

Conforme a nota divulgada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão na cidade, mas não foi informado os locais que são alvos.

O Gaeco conta com apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar para concluir o cumprimento dos documentos que são decorrentes da decisão do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

Ainda segundo o órgão, a organização criminosa cometia crimes de peculato, corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro.

