Gaeco cumpre oito mandados de prisão contra guardas municipais em MS

É deflagrada nesta terça-feira (31), pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul através do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), a segunda fase da Operação “Deviare”, que tem como alvo 15 guardas municipais de Ponta Porã.

Depois da 1ª fase, a investigação continuou e através do material apreendido, especialmente telefones celulares, foi identificado um quadro de corrupção sistêmica por parte de guardas municipais de Ponta Porã/MS, que usavam de suas funções públicas para solicitar e auferir vantagens indevidas, na região de fronteira, de pessoas em situação ilegal, sobretudo de pequenos contrabandistas.

Os guardas municipais também se apropriavam de cargas irregulares, a exemplo de cigarros e armas. No decorrer dos trabalhos, também foi possível constatar que alguns dos guardas municipais se dedicavam ao tráfico de armas e munições, dos mais variados calibres, naquela região de fronteira.

De acordo com a equipe do Gaeco, vários desses guardas municipais integravam um grupo de whatsapp denominado “Laranjas Podres”, por onde se comunicavam para tratar de ilícitos.

Na Operação de hoje, o Gaeco contou com o apoio operacional do Batalhão de Choque no cumprimento de oito mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, nos imóveis dos investigados e no quartel da Guarda Municipal.

