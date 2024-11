Garotas de programa metem a tijolada em homem após ver ele batendo em mulher no Centro

Um morador de rua e usuário de drogas, que não teve o nome identificado, apanhou de duas garotas de programa após ser visto agredindo uma mulher nas proximidades da antiga rodoviária de Campo Grande. O caso aconteceu nas primeiras horas da manhã deste sábado (9).

Conforme as informações policiais, apuradas pelo JD1, as garotas estavam trabalhando normalmente quando viram o homem batendo em uma mulher, que tem problemas psiquiátricos e vive pela região. A dupla não aceitou a ação da vítima e correram para defender a moradora de rua.

As duas agrediram o agressor, acertando ainda uma tijolada na cabeça dele. No meio da briga, uma das garotas de programa iria atingir o pescoço do homem com um golpe de faca, mas desistiu ao ver a Polícia Militar se aproximando.

Diante da situação, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A autora de desferir a tijolada no homem, acabou sendo presa em flagrante e levada para a delegacia.

