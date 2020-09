Garoto de 9 anos é flagrado furtando barras de chocolate de mercado

Marcos Tenório, com informações do Dourados News

Na manhã desta terça-feira (15), um menino, de apenas 9 anos, furtou barras de chocolate em um mercado, na cidade de Dourados. A Polícia Militar foi acionada, o alimento estava sendo carregado na cintura da criança.

Conforme o Dourados News, funcionários do estabelecimento perceberam quando ele e o cunhado, de 24 anos, furtaram três barras de chocolate do comércio, avaliadas em R$ 18,97. Os dois são venezuelanos e eram vistos constantemente no local.

Eles foram detidos pela 9ª companhia e encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para as devidas providências. O caso foi registrado como furto.

Deixe seu Comentário

Leia Também