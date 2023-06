Garupa cai de moto e morre ao ter cabeça esmagada por ônibus no Nova Lima

Vilma Pereira Delmondes Almeida, de 57 anos, morreu após cair da garupa da moto onde estava e ser atropelada por um ônibus na manhã desta sexta-feira (30), na Rua Marquês de Herval, bairro Nova Lima, em Campo Grande.

De acordo com as informações apuradas pelo JD1 Notícias, a vítima estava com o namorado, indo para o trabalho, quando foram atingidos por uma motocicleta, que fazia uma ultrapassagem na pista.

Ao cair, Vilma acabou atropelada pelo ônibus, que teria passado por cima de sua cabeça, morrendo ainda no local. O outro veículo era ocupado por duas pessoas também. O namorado da vítima e os outros dois envolvidos foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande.

O ônibus, responsável por atropelar Vilma, não permaneceu na cena do acidente. Por isso, não foi possível precisar de qual empresa seria o veículo.

Equipes da Polícia Militar de Trânsito, Polícia Civil e da Perícia Técnica, foram acionadas para fazer o levantamento sobre o caso.

