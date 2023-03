GCM deflagra a OperaÃ§Ã£o Ferro Velho na regiÃ£o central da Capital

A Guarda Civil Metropolitana, em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR), Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal De Finanças E Planejamento (Sefin) e a Polícia Militar, deflagrou na manhã desta quinta-feira (23) a Operação Ferro Velho na região central de Campo Grande.

A operação tem como objetivo fiscalizar comércios de materiais recicláveis e ferro velhos para inibir a receptação e comercialização de bens roubados.

Foram vistoriados um total de 5 pontos nos bairros Amambai, Vila Carvalho, Taquarussú, Vila Planalto e Centro, porém, nada de ilícito foi encontrado pela GCM ou PM e nenhuma pessoa foi encaminhada à delegacia.

Por parte da vigilância sanitária foram feitos dois Boletins de Vistoria e Orientação, enquanto a Sefin realizou duas intimações, que devem ser cumpridas em até 5 dias.

