GCM é agredida durante briga de vizinhos no Jardim Imá

Uma confusão envolvendo moradores e frequentadores de uma casa de eventos terminou com agressões, ameaças e uma prisão na noite de domingo (22), no bairro Jardim Imá, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a situação começou por volta das 20h, quando uma agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) tentou pedir para que o volume do som fosse reduzido em um imóvel em frente à casa dela. No local, havia várias pessoas consumindo bebida alcoólica.

Ela então acionou a Polícia Militar, que esteve no endereço duas vezes, orientando os responsáveis a diminuir o som. No entanto, assim que as equipes deixavam o local, o volume voltava a aumentar.

Após a segunda intervenção, um grupo teria passado a atacar a residência da agente, tentando derrubar o portão e arremessando lixo no quintal. Também houve danos em placas solares e na caixa de energia de um imóvel vizinho.

Ainda conforme a ocorrência, os pais da agente foram agredidos com socos e chutes ao questionarem a situação. Eles chegaram a cair no chão durante as agressões.

A GCM relatou ainda que também foi alvo de tentativa de agressão e ameaçada por um dos envolvidos, que teria dito estar armado e que iria matá-la no dia seguinte.

Um homem foi preso em flagrante por ameaça e outros crimes. Os demais envolvidos foram levados à delegacia, prestaram depoimento e foram liberados após assinarem termo de compromisso.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça, dano, vias de fato e perturbação do sossego na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também