Menu
Menu Busca segunda, 23 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

GCM é agredida durante briga de vizinhos no Jardim Imá

Além dela, seus pais tambem foram alvos das agressões e das ameaças de morte

23 fevereiro 2026 - 15h42Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Uma confusão envolvendo moradores e frequentadores de uma casa de eventos terminou com agressões, ameaças e uma prisão na noite de domingo (22), no bairro Jardim Imá, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a situação começou por volta das 20h, quando uma agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) tentou pedir para que o volume do som fosse reduzido em um imóvel em frente à casa dela. No local, havia várias pessoas consumindo bebida alcoólica.

Ela então acionou a Polícia Militar, que esteve no endereço duas vezes, orientando os responsáveis a diminuir o som. No entanto, assim que as equipes deixavam o local, o volume voltava a aumentar.

Após a segunda intervenção, um grupo teria passado a atacar a residência da agente, tentando derrubar o portão e arremessando lixo no quintal. Também houve danos em placas solares e na caixa de energia de um imóvel vizinho.

Ainda conforme a ocorrência, os pais da agente foram agredidos com socos e chutes ao questionarem a situação. Eles chegaram a cair no chão durante as agressões.

A GCM relatou ainda que também foi alvo de tentativa de agressão e ameaçada por um dos envolvidos, que teria dito estar armado e que iria matá-la no dia seguinte.

Um homem foi preso em flagrante por ameaça e outros crimes. Os demais envolvidos foram levados à delegacia, prestaram depoimento e foram liberados após assinarem termo de compromisso.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça, dano, vias de fato e perturbação do sossego na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Chuva derruba árvore sobre carro no São Loureço
Polícia
VÍDEO: Chuva derruba árvore sobre carro no São Loureço
Pax aguardando liberação do corpo
Polícia
Mulher é encontrada morta e polícia investiga caso em Sidrolândia
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem bate em sogro com tijolo durante briga em Campo Grande
O encontro com as garotas de programa nunca existiu
Polícia
Garota de programa é amarrada, agredida e roubada por cliente em Dourados
Viatura da DEAM -
Polícia
'Chupa meu ovo', diz homem para mulher durante importunação sexual em Campo Grande
Jovem é morto a facadas por homens encapuzados na Vila Marli
Polícia
Jovem é morto a facadas por homens encapuzados na Vila Marli
Carga apreendida pela polícia
Polícia
Carga com 5 mil cigarros contrabandeados é apreendida em Dourados
Vítimas faleceram no decorrer do domingo
Polícia
Jovens que morreram após choque elétrico em Bonito são velados nesta segunda-feira
Prisão é desdobramento da operação Rastro Cirúrgico
Polícia
Afastado do cargo, ex-secretário de Saúde de Selvíria é preso pela Polícia Federal
Quaresma impulsiona venda de pescados no varejo e consumo deve aumentar 30%
Economia
Quaresma impulsiona venda de pescados no varejo e consumo deve aumentar 30%

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Reprodução
Cidade
Mãe relata negligência em UPA após filha ter fratura não identificada em raio-x