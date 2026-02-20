GCM prende foragido e de quebra apreende moto irregular em Campo Grande

Foragido, que não teve o nome divulgado, foi detido no final da noite desta quinta-feira, dia 19, por uma equipe da Gemop, da Guarda Civil Metropolitana, após uma tentativa frustrada de fuga, no Jardim Monumento, em Campo Grande.

A abordagem aconteceu logo após o suspeito visualizar a viatura e mudar a direção da rota que estava fazendo, levantando suspeitas da equipe da GCM.

Conforme a corporação, o suspeito ao ser abordado, tentou omitir o nome, mas ao informar a verdadeira identidade, foi constatado um mandando de prisão em aberto. Ele estava acompanhado de um homem, que foi liberado no local.

A motocicleta apresentava diversas irregularidades e foi apreendida pela equipe da Guarda Civil Metropolitana.

Ambos foram encaminhados para a delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também