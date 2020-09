Ginecologista que assediava pacientes durante consultas é indiciado pela polícia

Um médico ginecologista denunciado por várias pacientes e colegas de trabalho por assédio sexual, foi indiciado pela Polícia Civil através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O inquérito vai ser enviado ao Ministério Público Estadual (MPMS), que deve ou não oferecer denúncia.

Em conversa com a reportagem do JD1 Notícias, na manhã desta segunda-feira (28), a delegada Maíra Machado, afirmou que quatro denúncias foram investigadas pela delegacia contra o médico de 67 anos, "conhecido e renomado aqui em Campo Grande", que prestou depoimento, mas ele ficou em silêncio o tempo todo. Foram três crimes de assédio sexual e um de importunação sexual.

Conforme a delegada, o relato de todas as pacientes são muito parecidos, o médico passava as mãos nas pacientes e fazendo questionamentos de cunho sexual que nada tinha a ver com o procedimento médico.

A vítima recebeu um atendimento nada convencional, "ela foi molestada, assediada, foi importunada sexualmente, com palavras pejorativas", relata a delegada, que falou ainda que o médico teria oferecido carona e sexo a mulher. "Ele disse que a carona seria maravilhosa, ainda ofereceu receitou a ela o tratamento dos mais variados tipos de relação sexual", diz.

O ginecologista já respondeu a três sindicâncias no Conselho Regional de Medicina (CRM), onde foi absolvido, e duas sindicâncias ainda estão em aberto. Uma das que foi absolvido aconteceu em 2015, quando foi registrado um boletim de ocorrência por violação sexual mediante fraude. Agora a delegada acredita que o CRM dele seja suspenso temporariamente.

