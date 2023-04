Presos pelo GOI, faccionados realizavam 'escolta' com Pajero blindada a detento

Dois rapazes, de 25 e 26 anos, foram presos em flagrante na manhã desta quinta-feira (6) pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) ao realizarem uma espécie de 'escolta personalizada' com veículo blindado, armados e com luzes semelhantes ao de veículos descaracterizados de polícia para um detento do regime semi aberto, na Vila Sobrinho, em Campo Grande.

Eles afirmaram para os policiais que integravam uma facção criminosa, rival do PCC (Primeiro Comando da Capital) e que estavam ali para fazer a segurança do interno, conhecido pela alcunha de "neguinho".

Segundo o boletim de ocorrência, os investigadores receberam informações detalhadas sobre a escolta vindas do setor de inteligência da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), que indicavam que um veículo, uma Pajero, parava todos os dias próximo à Casa do Albergado para buscar um detento.

Com detalhes do veículo e o horário em que chegava, os investigadores fizeram vigília pelo local e ao notar a aproximação da Pajero, que estacionou nas proximidades, abordaram os indivíduos. Após uma revista nos suspeitos, nada foi encontrado, mas no carro havia um revólver de calibre 38 com seis munições intactas.

Ainda na verificação, os policiais encontraram um botão e ao ser apertado, acionava o sistema luminoso vermelho e branco, tanto na frente e na parte de trás do carro, idêntico a uma viatura policial descaracterizada. Um dos rapazes indagou ainda que usava sua residência para o crime de tráfico.

O caso foi registrado como associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e falsificação do selo ou sinal público e tráfico de drogas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também