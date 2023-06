Golpe da localização: Áudio de alerta viraliza nas redes sociais

Uma nova modalidade de golpe está sendo comentada em grupos das redes sociais através do compartilhamento de um ‘áudio de alerta’. Apesar disso, o JD1 Notícias procurou as autoridades policiais, sendo informado de que até o momento nenhum caso semelhante teria sido registrado.

Na mensagem de voz, a pessoa que passa o recado conta que estava em casa no momento em que a campanhinha começou a tocar. Ao atender o portão ela foi abordada por um rapaz, que dizia ter perdido o celular e a localização do aparelho estaria dando dentro da sua residência.

“Falei pra ele que o celular não estava aqui e não tem a mínima possibilidade de o celular dele estar aqui dentro. Cheguei a falar pra ele ir à polícia e se ele aparecesse aqui com os militares deixava entrar pra procurar o aparelho”, explica contando a conversa com o possível suspeito.

Logo em seguida, a provável vítima relata ter ligado para as autoridades e apenas neste momento foi informada sobre a nova modalidade de golpe que estava sendo aplicada. “O policial falou que fiz muito bem de não deixar entrar, porque agora é assim que eles roubam. Estão passando a luz do dia dizendo sobre essa localização do celular, mas na verdade é para assaltar. Nisso, a pessoa fica com medo, abre para mostrar que não tem celular e eles fazem o roubo”.

O áudio é finalizado deixando um alerta. “Fica atento ai vocês, se receber não abre o portão não. Deus abençoe”.

O que diz a polícia – A reportagem procurou as autoridades para ter algum parecer a respeito do caso, mas foi informado que até o momento nenhum relato sobre esse sentido chegou a ser notificado.

A orientação, em qualquer ocorrência que envolva dano, é registrar um boletim de ocorrência, para que os policiais sejam avisados e fiquem em alerta.

Os registros podem ser feito em qualquer delegacia da cidade ou até mesmo no sistema online da polícia.

