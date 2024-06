Golpe do falso frete: Motorista é preso em flagrante por receptação em MS

Nesta quinta-feira (6), investigadores da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Polícia Civil prenderam, um homem, de 53 anos, por receptação, em Nova Andradina.

De acordo com O Jornal da Nova, os agentes receberam a informação de que um veículo de uma empresa de transportes estaria fora de sua rota para o serviço contratado.

Além disso, a empresa não estava conseguindo contato com o motorista para saber o motivo do desvio da rota, o que levantou suspeita.

Com as informações, equipe da SIG iniciou diligências e abordou o veículo na rodovia BR-376, nas proximidades da ponte do Rio Ivinhema.

Em entrevista, o condutor alegou que foi contratado por um terceiro para transportar o caminhão da cidade de Barueri (SP) para Amambai, onde receberia R$ 1,2 mil. Entretanto, ele disse não ter mais informações sobre o contratante.

Funcionários da empresa de transportes entraram em contato com a unidade policial em Nova Andradina e informaram que os estariam entrando em contado com os familiares do motorista com pedido de resgate da vítima, mantida em cárcere privado.

Diante das informações, foi solicitado apoio das Delegacias de Barueri e da Delegacia de Anti-sequestro de São Paulo, sendo que no decorrer das diligências, a equipe recebeu informação de que o motorista foi libertado na cidade de Guarulhos (SP).

O motorista do caminhão, preso na BR-367, foi autuado em flagrante delito e encontra-se à disposição da Justiça.



