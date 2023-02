Golpe tenta extorsão de consumidores de pornografia

A era da internet trouxe consigo muitos benefícios, mas também veio carregada de malefícios, e um desses exemplos é um tipo de golpe chamado de sextorsão, onde um suposto hacker pede uma quantia em dinheiro para não divulgar imagens da vítima se masturbando enquanto assiste material adulto.

Um leitor do JD1 Notícias, vítima da tentativa de golpe, enviou ao portal o e-mail que recebeu, em que é “informado” que gravações suas, se masturbando enquanto consume material pornográfico, foram “obtidas”; o golpista estipula um valor e caso uma quantia em dinheiro não seja paga, ele ameaça divulgar as supostas imagens, além de dados pessoais, como CPF e senhas de e-mails.

No e-mail, o golpista diz que comprou acesso às contas da vítima por meio de outros hackers e instalou um vírus no computador do alvo do golpe, e que por meio dele conseguiu obter, além do vídeo, o CPF e CNPJ de empresas relacionadas à pessoa em questão.

Ao JD1, a programadora Letícia Dantas explica que tudo na verdade não se passa de engenharia social, utilizando-se do medo de ser exposto junto de jargões técnicos para dar “ar” de veracidade ao golpe.

“Ele utiliza de muitos nomes tecnológicos para confundir a pessoa, mostrando que ele entende do caso, mas as afirmações feitas no e-mail não são possíveis de se fazer. Para alguém implantar um malware no seu computador, você tem que clicar no arquivo com vírus e baixar, não é simplesmente a pessoa ter acesso ao seu computador e colocar lá”, explicou.

Outra indicativa do golpe é que, mesmo com supostamente tantos dados críticos, nenhuma outra atividade, além da chantagem, é concretizada, mesmo que haja a possibilidade para que golpes mais complexos sejam realizados.

Uma das recomendações para casos como este é, ao receber uma mensagem suspeita, verificar se existe o registro de outros casos parecidos e, caso haja certo padrão de casos do tipo, ignorar a suposta ameaça e excluir o e-mail.

