Governo e representantes do Banco Mundial discutem projeto para rodovias de MS

Durante visita a Mato Grosso do Sul, uma equipe do Bird (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) realizou reuniões para avançar na primeira etapa do projeto de manutenção proativa, adequação as mudanças climática e segurança viária das rodovias do Estado. As estradas que serão selecionadas para o financiamento devem cumprir normas sociais e ambientais determinadas pela instituição.

Durante encontro com os representantes do Banco, o governador Eduardo Riedel reforçou o interesse nas ações necessárias para a assinatura do contrato. "Pretendemos adotar modelagens contratuais inovadoras, baseadas em produção e desempenho. Com esta perspectiva, estamos buscando aumentar a qualidade e segurança de nossas rodovias e diminuir os custos de manutenção", ressaltou Riedel.

Autorização - No dia 18 de março de 2024, foi publicada no Diário Oficial da União, a resolução da Comissão de Financiamentos Externos – (Cofiex) do Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a autorização da operação de crédito entre Mato Grosso do Sul e o Governo Federal com financiamento do Bird.

Por meio do EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas) e da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul), o Governo do Estado é o responsável por desenvolver o programa. O valor máximo a ser contratado é de US$ 200 milhões, com contrapartida de no mínimo 20% do total à União.

