Governo reforça segurança e acolhimento com 1ª delegacia em Figueirão

Mato Grosso do Sul agora conta com ao menos uma delegacia em todos os 79 municípios. A última unidade policial a ser lançada - e a que faltava para concluir a meta - foi em Figueirão, nesta sexta-feira (10). Com 3,5 mil habitantes, a cidade agora conta com um unidade moderna e equipada.

A nova unidade é uma vitória significativa para o município, que ganha infraestrutura para atender a população de forma mais eficiente e coibir a criminalidade.

Já em Rio Brilhante, outro passo importante foi dado para a segurança pública, com a inauguração do NUIAM (Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher), consolidando o compromisso do governo com o combate à violência de gênero e a ampliação de políticas públicas voltadas às mulheres.

Barbosinha destacou a relevância dessa conquista. “Estamos entregando dignidade e segurança para os moradores de Figueirão. Esta delegacia representa o nosso compromisso de estar presente e fortalecendo a justiça e a cidadania”, disse o governador em exercício.

O delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio, enfatizou. “Com esta inauguração, ampliamos a nossa capacidade de atender com excelência e celeridade. A Polícia Civil reforça sua presença, garantindo segurança e proximidade com a comunidade”.

Já a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailos, reforçou. “Este núcleo é mais do que uma estrutura; é uma mensagem clara de que as mulheres de Mato Grosso do Sul não estão sozinhas. Aqui, elas encontram acolhimento e justiça”, afirmou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também