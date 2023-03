Granada encontrada na Nelly Martins foi detonada no meio do mato

A grana encontrada por um pedestre na manhã desta terça-feira (21) no cruzamento da Avenida Nelly Martins com a rua Giocondo, na Vila do Polonês, em Campo Grande, foi detonada pelo BOPE (Batalhão de Operações Especiais).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o artefato foi encontrado no canteiro da ponte que serve de travessia para os pedestres. Logo que a testemunha achou o objeto, acionou as autoridades e se afastou do local.

Após ser acionada e fazer a remoção da grana para um local de mata, nas proximidades de onde foi encontrada, a equipe do BOPE realizou a detonação.

O delegado Regis Almeida, da 3° Delegacia de Polícia Civil, informou que um robô foi responsável por levar a ‘bomba’ até um local onde foi detonado. “Posteriormente o explosivista se encaminha ao local e planta uma contra bomba para efetuar a explosão", explica o delegado.

Já com segurança, o artefato será analisado pelas equipes da perícia, afim de descobrir a sua origem. “Vamos averiguar a espécie de artefato, preliminarmente trata-se de uma granada. Vamos agora identificar quem arremessou esse artefato no local", finalizou Regis.

