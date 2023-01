Grávida apanha do namorado após decidir ir embora de festa em MS

Uma mulher de 31 anos, grávida de três meses foi agredida com um soco na boca durante a noite deste domingo (8), na Rua América, esquina com a Edu Rocha, em Corumbá. Para se defender, ela precisou morder o parceiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava em uma festa quando ela decidiu que queria ir embora. No entanto, o homem resolveu ficar mais e continuar bebendo. Irritado pela decisão da vítima, ele acertou um soco na boca da mulher.

Para de defender, ela acabou mordendo o braço esquerdo do namorado. O casal foi parar na delegacia após policiais militares interferirem na confusão.

A mulher tinha uma escoriação no lábio superior devido ao soco e o marido, a marca da mordida.

O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil como lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também