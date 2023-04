Grupo arromba porta de vidro e deixa banco revirado na Afonso Pena

Uma agência do banco Itaú, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, foi alvo de pelo menos quatro indivíduos que invadiram o local após arrombarem a porta de vidro e deixar tudo revirado na madrugada deste sábado (1°).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar e o Batalhão de Choque foram acionados diante da possível tentativa de assalto ao banco, mas quando chegaram ao local, constataram que não havia mais ninguém e visualizaram a porta de vidro arrombada.

Um inspetor de segurança de uma empresa particular ficou responsável pelos cuidados, mas foi orientado a comparecer na delegacia com demais informações a respeito do ocorrido, como imagens de câmera, objetos subtraídos.

A Polícia Civil deve investigar a possível tentativa de assalto a agência.

O caso foi registrado como dano na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

