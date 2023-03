Guarda de plantÃ£o prende invasor de UBSF no Estrela Dalva

Um homem identificado como Osmar Nogueira de 41 foi flagrado dentro da UBSF Estrela Dalva na madrugada desta segunda-feira (7) Poe um agente da Guarda Civil Metropolitana, lotado na unidade.

Era aproximadamente às 3h30, quando o guarda civil flagrou um indivíduo no interior do posto que não oferece atendimento 24 horas.

Com o apoio da Gerência Operacional da Região Prosa, o indivíduo que estava desorientado, mas sem odor etílico foi abordado e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro onde foi tomada as medidas necessárias.

