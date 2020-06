Guarda mata juíza no local de trabalho por suposta vingança

A juíza Diana Eveline Mereles Duarte, de 38 anos, que atuava na 1ª Instância Civil e Comercial no Paraguai foi morte na noite de sábado (27) na sede do juizado de Hernandarias, no departamento de Alto Paraná, subdivisão do Paraguai.



O corpo da vítima foi encontrado pelos guardas no prédio em que ela trabalhava com ferimentos na cabeça.



O principal suspeito do crime é o guarda Wilson Miguel, de 28 anos, que cumpria expediente no local.



A polícia acredita que o guarda tenha matado Diana por vingança, já que a magistrada havia o denunciado por roubo. Foi decretada a prisão do suspeito, que estava foragido.



Wilson Miguel foi encontrado pela equipe da 24ª Delegaia de Polícia e preso em uma área arborizada no bairro São Roque, a suspeita é que ele estava tentando escapar por um riacho





