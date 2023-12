Guardas civis devem realizar cursos periódicos em Campo Grande

Os guardas civis municipais de Campo Grande, em estágio probatório e classificados como Terceira Classe, estão sujeitos a novas diretrizes em relação à formação. A medida foi estabelecida pelo Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga da Silva Assis, por meio da Resolução Normativa SESDES n.141, publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (26).

Conforme a resolução, os guardas civis municipais em estágio probatório devem passar por cursos periódicos oferecidos pela corporação. No caso de ausência de oferta desses cursos pela instituição, os servidores devem buscá-los por meio da plataforma SINESP, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A normativa destaca que os cursos realizados na plataforma SINESP devem totalizar, no mínimo, 80 horas. Os certificados obtidos nesses cursos devem ser entregues ao final de cada ano do estágio probatório e serão anexados ao processo de avaliação de desempenho.

Os interessados podem conferir a íntegra da resolução a partir da página 2 do Diário Oficial [aqui]

