Guardas salvam rapaz de carro que pegou fogo no Terminal General Osório

O carro pegou fogo no terminal General Osório nessa segunda-feira (20) e a Guarda Civil Metropolitana que estava em ponto base, presenciou o ocorrido e foi em direção ao veículo para ajudar.



Ao se aproximar do carro, os agentes viram que no interior havia um rapaz autista que estava a caminho para uma consulta médica, os agentes o retiraram e conseguiram com êxito apagar o fogo.



Em seguida após atenderem e checar o nome o rapaz, foi solicitado um outro veículo para levá-lo ao médico, pois se apresentou muito debilitado.

O rapaz foi resgatado com segurança e o fogo foi apagado antes que destruísse o veículo.

