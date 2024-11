Herói sem capa: Homem tem carro roubado com os filhos dentro, persegue e prende ladrão em MS

Homem, que não teve o nome divulgado, foi um ‘herói’ para os filhos após ter o carro da família roubado com as duas crianças, de 10 anos e 1 ano e meio, dentro. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (85), na Avenida Júlio Ferreira Xavier, em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, o homem desceu do veículo e o deixou ligado, com os filhos dentro, para ir em um comércio resolver algo rápido. Porém, neste meio tempo, um morador de rua que pedia dinheiro no semáforo aproveitou e furtou o carro.

Ele saiu arrancando com tudo, levando as crianças junto. O pai dos pequenos foi alertado por um popular que viu a ação e logo saiu correndo atrás do veículo, mas não conseguiu impedir o crime e chegou a cair, se machucando.

Por sorte, ele teve a ajuda de um motorista que passava pelo local e topou a missão de seguir o bandido. Em determinado momento da perseguição, o ladrão perdeu o controle do carro e bateu em uma carreta. O pai das crianças conseguiu imobilizar o autor até a chegada da Polícia Militar.

Apesar do susto, as crianças não sofreram ferimentos. O caso será investigado pelas autoridades policiais.

