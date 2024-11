Homem acerta mulher com golpes de machadinha em Costa Rica

Uma mulher, de 39 anos, foi socorrida em estado grave após ser agredida com golpes de machadinha na Rua Domingos Afonso de Amorim, na região central de Costa Rica, durante a madrugada desta quinta-feira (7).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital da cidade, pois uma mulher havia dado entrada com lesões no tórax e nas costas.

Para as autoridades, ela contou que estava passando pela rua quando foi atacada do nada pelo autor, que fugiu correndo após agredir a vítima. A mulher recebeu ajuda de um homem que passava pelo local e a encaminhou para a unidade de saúde.

Em rondas pelo local, os policiais encontraram o autor, de 27 anos, andando normalmente com a machadinha pendurada na cintura. Diante dos fatos o autor foi conduzido para a delegacia de polícia, onde o caso foi registrado como tentativa de assassinato.

