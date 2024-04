Homem agride a esposa por beber enquanto ele dormia em Dourados

Uma mulher de 56 anos, procurou a polícia após ser agredida pelo marido de 33 anos na noite de ontem (20), na residência onde moram na Vila Santa Catarina em Dourados.



A mulher foi até a guarda do 3° Batalhão alegando que não queria voltar para casa, com medo do esposo. Os militares foram até a residência que fica no fundo de um bar e encontraram o autor, Ronaldo Rodrigues, que confirmou o crime.



Segundo o agressor, ele e a esposa tiveram um desentendimento, pois ela estava bebendo enquanto ele dormia.



No entanto, a mulher relatou que estava bebendo com a mãe do autor, sua sogra e entrou em casa para chamar o marido para se juntar à elas. Motivado por ciúmes, Ronaldo grudou na blusa da esposa e a empurrou contra a parede, antes de lhe acertar um tapa no rosto.



Os dois foram conduzidos até a 1ª Delegacia de Dourados onde a vítima manifestou a vontade de não representar contra o marido, mas solicitou medidas protetivas de urgência.



