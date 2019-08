Homem agride companheira grávida de 6 meses

Joacyr de Brito Rodrigues Filho, 42 anos, foi acusado de violência doméstica na segunda-feira (5), por tentar asfixiar sua companheira Tais Monteiro Mateus, 18 anos, que está grávida de seis meses, a agressão ocorreu na residência do bairro Arara Azul em Aquidauana.

De acordo com boletim de ocorrência, após uma discussão entre o casal Joacyr derrubou a companheira, no chão e apertou o seu pescoço, querendo esganá-la. Ela conseguiu morder o braço esquerdo do agressor, fugir, e acionar a polícia.

A vítima se queixava a todo momento de dores nas costas e na barriga, e foi encaminhada para o pronto socorro local.

O autor foi encaminhado a 1° Delegacia de Policia Civil de Aquidauana para ser tomada as devidas providências.

