Homem agride e ameaça ex-mulher de morte em Costa Rica

Um homem foi preso na noite de domingo (11), em Costa Rica, após agredir sua ex-mulher, de 25 anos, e ameaçá-la de morte. Ele precisou ser contido por moradores até a chegada da Polícia Militar.

Segundo informações do portal MS Todo Dia, o homem foi até o local onde a mulher trabalha e pediu para conversar com ela, no entanto, começou a agredi-la com tapas, além de bater a cabeça da vítima contra o carro que ele estava, a arrastando pelos cabelos.

Em certo momento, ele chegou a pegar uma faca e tentou acertar a vítima, porém, foi contido por moradores e pessoas que estavam no local até a chegada da Polícia Militar. Ele resistiu à prisão e chegou a ameaçar a mulher de morte.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

