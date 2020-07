Homem ajuda amigo sem casa e acaba morto a facadas após discussão

Ruben Montano Montano, 36 anos, foi preso em flagrante após matar o próprio amigo Domingo Abad Chalco Choque, 36 anos, após uma discussão onde os dois estariam bêbados e a vítima teria ofendido a família do autor.

O caso ocorreu no Aero Rancho em Campo Grande, na madrugada deste sábado (4). A dona do imóvel onde os dois estavam hospedados e que o crime ocorreu testemunhou o assassinato e trancou o autor dentro da casa para poder chamar socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a testemunha e dono do imóvel informou que conhece Domingo há cerca de 4 anos e há um mês ela convidou a vítima para que os dois morassem juntos.

Já morando na casa, Domingo pediu para que a amiga cedesse um quarto para um amigo boliviano chamado Ruben, que estava chegando de São Paulo e não tinha onde ficar aqui em Campo Grande.

O pedido foi aceito e os três estavam residindo na mesma casa. No dia do crime a testemunha conta que Domingo e Ruben estavam bebendo em um bar desde a manhã e sábado e só voltaram para a casa no final da tarde, mas continuaram bebendo.

Em certo momento da noite, a testemunha foi dormir em seu quarto junto com seus netos, quando ouviu um pedido de socorro e viu a vítima esfaqueada, ela disse para o autor esperar que ela fosse buscar ajuda, trancando-o em casa e acionando a Polícia Militar.

Chegando no local, os militares prenderam Ruben em flagrante e acionaram a Polícia Civil, para quem o autor confessou o crime e disse que teria feito isso após uma discussão onde Ruben teria xingado a família do autor.

Ele saiu do quarto onde os dois estavam, pegou uma faca de açougueiro e desferiu dois golpes em Ruben, um no ombro e outro no peito, segundo ele mesmo, “quis acertar naquele local onde mata”.

A polícia encontrou o local com sangue e percebeu que o autor teria tentado limpar o liquido, ele confessou ter tentado limpar o local, pois nunca havia matado ninguém e não queria ficar olhando para o sangue.

Ruben foi preso em flagrante por homicídio simples e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol.

