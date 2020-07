Nu e degolado, corpo de Carla foi desovado na rua da casa dela

O corpo de Carla Santana Magalhães, de 25 anos, foi encontrado nu e degolado na mesma rua onde ela desapareceu no bairro Tiradentes.

No local, o corpo foi deixado sem roupas e com sinais de violência, como degolamento. O primo da vítima, Diego Rafael Santana, confirmou a morte mais cedo no Facebook.

O JD1 Notícias esteve no local e falou com uma jovem, de 20 anos, amiga de Carla e que não será identificada. A testemunha contou que em 2018 Carla teria nutrido um relacionamento com uma homem, de 50 anos, e que após esse período de término, ele estava novamente atrás da jovem para voltar.

A amiga de Carla, disse que o homem estaria tentando se aproximar novamente da vítima, mas que o ele não era uma pessoa agressiva quando eles estavam juntos e que o homem já teria prestado depoimento junto a polícia, e não apresentava suspeita sobre o desaparecimento.

O JD1 está na delegacia e em breve dará mais informações sobre o crime.

Caso

A jovem desapareceu na frente da casa onde mora na Rua Nova Tiradentes, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Ela teria ido ao mercado comprar um café e ao retornar, gritou por socorro na frente de casa e sumiu.

A tia da jovem ouviu ela gritar “socorro, estou sendo roubada”, mas o sair do interior da casa, a tia encontrou o celular da filha e o pacote de café.

