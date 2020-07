“Gritou que estava sendo roubada e levada”, diz prima de Carla sobre sequestro

“É uma menina tranquila, não mexe com droga, não era de bebedeira, não era de balada, não tinha briga com ninguém, super alegre”, disse Rita de Cássia Santana da Silva, de 40 anos, ao descrever a Carla Santana Magalhães, de 25 anos, desaparecida no dia 30 de junho no bairro Tiradentes.

Rita contou ao JD1 Notícias, como teria sido os minutos do sequestro de Carla por volta das 19h50 na rua Nova Tiradentes. “A Carla foi ao mercado com a amiga, elas moravam uma de frente para a casa da outra, a Carla deu tchau para a amiga e atravessou a rua. Ela mora com a tia, que estava estendendo roupa no quintal. Carla gritou por socorro e disse que estava sendo roubada e levada, a tia saiu correndo, mas quando chegou na rua, que fica distante do quintal onde ela estava, só encontrou o celular, a sacola com o café, a máscara e a rasteirinha dela em frente da casa e não viu nada, nenhum carro”, explicou.

Ainda de acordo com a prima de Carla, não há suspeita de nenhum relacionamento ou namoro. “A polícia está com o celular dela, verificou tudo o Facebook dela, tudo, ela não tinha senha no aparelho, uma menina maravilhosa, amorosa com a família, nunca sumiria sem dar notícias”, disse Rita.

O JD1 Notícias tentou entrar em contato com o Delegado da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH), mas não foi atendido até a publicação desta reportagem.

Carla Santa usava um short florido é uma blusa rosa, quem tiver informações sobre o paradeiro dela, basta ligar no (67) 998759595, (67) 991472520 ou direto para Polícia no 190.



Deixe seu Comentário

Leia Também