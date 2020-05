Marun e Carlão têm celulares clonados e criminosos pedem dinheiro

Ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, teve seu celular invadido nesta quarta-feira (27), a informação foi dada por ele em sua conta oficial no Facebook. Além dele, o vereador Carlão também foi vítima do mesmo crime.

Em uma postagem Marun escreveu, “amigos, clonaram meu celular há poucos minutos. peço atenção de todos que possuem meu número salvo na agenda. forte abraço!”, sem dar mais detalhes de como a invasão aconteceu.

O vereador Carlão, também utilizou as redes sociais para avisar que seu celular havia sido invadido.

Na postagem ele disse, “atenção, clonaram meu celular e estão pedindo informações e depósitos em dinheiro pelo whatsapp. Não depositem nada e não forneçam informações”.

Ao JD1, o vereador disse que a clonagem ocorreu na noite de ontem, ele recebeu uma ligação de uma pessoa se dizendo ser funcionário da OLX e estaria realizando uma atualização de segurança de um anuncio.

Uma mensagem foi enviada para o celular do vereador, com um número, no momento em que ele passou este número para o suposto funcionário, seu aplicativo de mensagens foi clonado.

Carlão disse que ainda irá registrar boletim de ocorrência, mas que já bloqueou o aplicativo e o número.

