Carla continua sequestrada e despero é unânime em rede social

A família, amigos, conhecidos e até quem não conhece Carla Santana Magalhães, 25 anos, implora por ajuda para localizar ela, que teria sido colocada a força dentro de um carro na noite dessa terça-feira (30) no bairro Tiradentes.

No Facebook, as publicações são unânimes com pedidos, apelos e mensagens de desespero sobre o paradeiro da jovem. Familiares como primos postam a agonia de não saber onde Carla possa estar.

Diego Santana Rafael deixou uma mensagem afirmando o sequestro. "Pessoal, minha prima foi sequestrada ontem a noite no bairro Tiradentes Campo Grande MS, passamos a noite em claro e ainda não temos nenhuma notícia , por favor compartilhem, nos ajude a encontrá-la", finalizou com emojis de choro.

Outra prima, Luciana Brites também fez um apelo. "Hoje é um dia muito triste pois nossa prima Carla Santana Magalhães foi pego a força e colocada dentro de um carro no bairro tiradentes. Quem puder compartilhar nos agradecemos", implorou.

As milhares de mensagens seguem no mesmo teor: apelo por alguma informação sobre a mulher, como a postagem de Adriana Souza. "Boa noite a todos gente essa menina foi colocada a forca dentro de um carro agora a pouco no bairro tiradentes ela estava vindo do mercado grito a mae dela mais nao deu tempo de fazer nada ficou as compras e o celular dela no chao o nome dela. Quem ver ela ligue para o 190, por favor".

"Amigos do Facebook qualquer informação avise a polícia, uma menina muito querida ,foi sequestrada e a família está desesperada , qualquer notícia me avise ,pode avisar o Lucas de Lima também !! Obgda a todos !!!", finaliza Patrícia Coronel.

Carla Santa usava um short florido é uma blusa rosa, quem tiver informações sobre o paradeiro dela, basta ligar no (67) 998759595, (67) 991472520 ou direto para Polícia no 190.



