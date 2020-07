Família pede ajuda para localizar jovem sequestrada no Tiradentes

Polícia Mulher invade casa de ex-namorado e com ajuda de dupla diz “vou acertar sua vida”

De acordo com a prima da jovem, Carla voltava do mercado quando, na rua Nova Tiradentes, em frente a sua casa, foi abordada e sequestrada.

A família de Carla Santana Magalhães, 25 anos, pede ajuda para encontrar a jovem que foi colocada a força dentro de um veículo na noite desta terça-feira (30) no bairro Tiradentes.

