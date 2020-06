Assassino de policiais sequestrou mulher e usou taxi para fuga

Ozeias Silveira de Morais, 45 anos, responsável pela morte de dois policiais civis na tarde desta terça-feira (9), em Campo Grande. Roubou um carro e pediu um taxi para fugir da cena do crime e foi encontrado horas depois em uma casa no Bairro Santa Emilia, em companhia de um homem.

De acordo com a Polícia Civil, logo depois de ter assassinado os policiais Antônio Marcos, 39 anos, e Jorge Silva, 50 anos, o autor fugiu da cena do crime roubando um veículo H-RV, ele fez a motorista de refém e obrigou que ela dirigisse para ele, ameaçando-a com uma arma.

Ele só abandonou a vítima e o veículo ao chegar na Avenida das Primaveras no Jardim Joquei Club, logo depois o autor teria embarcado em um taxi seguindo sentido a Avenida Manoel da Costa Lima.

De acordo com o Delegado Tiago Macedo, após investigações o autor foi encontrado em uma residência no bairro Santa Emilia, junto com ele estava um segundo homem que fugiu do local com a chegada dos policiais, momento em que Ozeias foi morto por tentar atirar contra os agentes.

“Foi feita uma incursão no local com quatro equipes, a partir do momento que os dois pontos adentraram e fizeram arrombamento da porta da residência, o individuo que fazia presente com Ozeias correu para os fundos, o Ozeias pegou a arma e quando levou na direção do policial, os policias dispararam vindo a alvejá-lo”, relatou Tiago.

Ozeias chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Campo Grande, mas acabou morrendo, segundo a assessoria do hospital o autor foi admitido já sem pulsos, a equipe médica tentou reverter o quadro, porém, sem sucesso. O óbito foi registrado às 5h16.

Deixe seu Comentário

Leia Também