Polícia

Homem ameaça bombeiros após agredir companheira e é detido em Chapadão do Sul

Ele teria ameaçado e tentado agredir os bombeiros durante o atendimento a vítima

19 fevereiro 2026 - 19h23Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução/Internet)

Uma mulher, de 26 anos, foi agredida pelo companheiro na madrugada do dia 15 de fevereiro, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. Apesar de ter acontecido durante o feriado, o caso foi divulgado apenas esta quinta-feira (19).

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h30 para atender a denúncia na Rua dos Pavões, no Bairro Esplanada. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já recebia atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros, após sofrer agressões físicas.

Segundo a polícia, o suspeito, de 25 anos, estava bastante exaltado. Ele teria ameaçado e tentado agredir os bombeiros durante o atendimento a vítima. Para contê-lo, foi necessário o uso de força moderada.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul, onde o caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica.

