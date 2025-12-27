Homem ameaça colocar fogo em casa com a noiva dentro em Ponta Porã

Uma mulher de 41 anos denunciou o noivo, de 38, por ameaça e violência psicológica, em um caso de violência doméstica, na noite de sexta-feira (26), no bairro Parque Ipês Hum, em Ponta Porã.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o homem estava ingerindo bebida alcoólica desde o dia 25 de dezembro e que, por volta das 21h30, iniciou uma discussão motivada por questões financeiras e pelo relacionamento do casal. O autor teria reclamado dos gastos com deslocamentos entre Dourados e Ponta Porã e cobrado que a mulher se mudasse para viver com ele em Dourados, o que segundo a vítima, não ocorreu por ela ter filhos e precisar garantir a formação profissional e educacional deles.

Durante a discussão o homem perdeu o controle, colocou fogo em um papel e abriu a tampa do tanque de combustível de uma motocicleta, simulando que iria incendiar o veículo. Ao tentar impedir a ação, a mulher afirmou que foi ameaçada, ouvindo do noivo que ele colocaria fogo na casa com ela dentro.

Ainda segundo a vítima, um dos filhos interveio e conseguiu evitar que a situação evoluísse. O autor teria encarado o jovem, mas não houve agressão física.

A mulher também relatou sofrer violência psicológica constante, afirmando que o homem tenta controlar sua forma de trabalhar e faz comentários para diminuí-la, dizendo que poderia se relacionar com “outras mulheres melhores”.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o noivo e solicitou medidas protetivas de urgência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

