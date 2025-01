Homem ameaça explodir casa com ele e a ex dentro durante sequestro em MS

Uma mulher, de 23 anos, foi vítima de ameaças e mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro, de 29 anos, durante o final de semana na região central da cidade de Itaquirai.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que se relacionou com o homem 4 anos, mas por conta de traições resolveu terminar o relacionamento há 12 dias. Porém, o autor não aceitou a situação e desde então passou a perseguir, ameaçar e agredir a esposa com socos e tapas.

Durante a noite de sábado, ela estava em um restaurante quando viu o autor chegar no local do nada. Ao sair, o homem passou a seguir a vítima até que conseguiu a autorização para ‘acompanha-la’ até em casa, sendo que a todo instante ele tentava reatar o relacionamento. Ao chegar, ele pediu para entrar no imóvel, mas como não conseguiu, passou a ficar irritado e se trancou dentro da casa com a ex.

Enquanto insistia em voltar com a mulher, mas sem sucesso, ele ligou o gás do botijão e ‘armado’ com um isqueiro disse que iria colocar fogo em tudo para que os dois morressem. Posteriormente, o autor usou uma faca para ameaçar tirar a própria vida.

A ação durou das 21h de sábado até as 9h da manhã de domingo, quando a vítima conseguiu pegar seu celular de voltar e ligar para a irmã, pedindo por socorro. Ela conseguiu escapar com vida, no entanto, não consta no registro policial se o homem foi detido.

O caso foi registrado como sequestro, ameaça e violência doméstica.

