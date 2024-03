Homem ameaÃ§a matar colega de trabalho apÃ³s R$ 70 sumir da sua bolsa em MS

Dois homens, de 40 e 44 anos, foram parar na delegacia depois de uma briga no meio da rua, ocorrida na madrugada desta sexta-feira (1º), no Assentamento Teijin, na região de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os homens estavam escalados para trabalhar com o descarregamento de um caminhão de soja verde, sendo que um deles atuaria como motorista e o outro como ‘chapa’, dando apoio.

Durante o trajeto até o ponto de descarregamento, um dos homens deu falta de R$ 70 que estava em sua bolsa, iniciando uma discussão entre os dois. No meio da briga e da troca de socos, a suposta vítima do furto sacou uma faca e ameaçou matar o outro envolvido na confusão.

Enquanto a ‘treta’ acontecia, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local fazendo rondas, avistando os homens correndo e gritando no meio da rua. Diante da situação, eles foram abordados e detidos.

No caminho para a delegacia, eles confessaram ter usado crack e ingerido bebidas alcoólicas. O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil do município, como ameaça e vias de fato.

