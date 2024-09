Homem arrasta ex na rua e coloca fogo no carro dela durante briga em Três Lagoas

Um homem, de 37 anos, está sendo procurado após espancar a ex-companheira, de 32 anos, e colocar fogo no carro dela. O caso aconteceu no Bairro Jardim Progresso, em Três Lagoas, na noite de terça-feira (10).

Conforme as informações policiais, o homem teria arrastado a vítima pelas ruas do bairro, deixando-a com ferimentos no ombro e nos braços. Posteriormente, ele ateou fogo no carro da mulher, que ficou totalmente destruído.

O incêndio foi controlado por vizinhos da vítima, não havendo a necessidade do acionamento do Corpo de Bombeiros. Depois de atear fogo no veículo, o homem fugiu do local. As equipes da Polícia Militar chegaram a realizar rondas pela região, mas não tiveram sucesso em entrar o autor.

Como estava com seus filhos pequenos, a mulher preferiu não acompanhar as equipes policiais até a delegacia para registrar a ocorrência. Diante da situação, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também