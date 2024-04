Homem assassina brasileira e liga para a mãe contando do crime na fronteira

A brasileira Carolina de Fátima Ávila Lima, de 29 anos, foi encontrada sem vida na casa onde morava durante a manhã de segunda-feira (1°), em Nueva Esperanza, povoado paraguaio localizado no departamento de Canindeyú, a cerca de 60 km de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul.

Conforme sites locais, o principal suspeito de ter cometido o crime seria o companheiro dela. identificado como sendo o paraguaio Nestor Eloi Torres Rodriguez, uma vez que ele ligou para a própria mãe confessando o crime.

Preocupada com a confissão do filho, a gentira foi até o imóvel que o casal morava e ao encontrar encontrou Carolina sem sinais vitais, caida em cima da cama.

Carolina não tinha sinais de violência pelo corpo, mas como o companheiro confessou o crime, o corpo da vítima dverá passar por exame necroscópico para determinar a causa da morte.

A Polícia Nacional foi acionada, junto com as equipes da Perícia Técnica. O autor, Nestor Eloi, não foi encontrado pelas autoridades policiais, que fazem diligências para localiza-lo.

