Homem assedia adolescente e tenta invadir o quarto dela durante a madrugada em MS

Um homem, de 52 anos, foi preso durante a madrugada desta quinta-feira (12) após invadir uma casa e tentar entrar no quarto de uma adolescente, de 16 anos, no bairro Multirão, em Ladário.

De acordo com as informações policiais, o pai da menina, de 47 anos, contou que por volta das 4h30 o autor teria arrombado a porta dos fundos da casa e m seguida tentou arrombar as portas do seu quarto e da sua filha.

Repetidas vezes o autor dizia: "abre a porta, sou eu (..)". O mesmo foi contido por familiares, mas conseguiu fugir, porém, retornou posteriormente, momento que a equipe policial o prendeu em flagrante nas imediações da residência.

A comunicante relatou que o autor é conhecido da família, pois compra bebida alcoólica com ela. Relatou ainda que dias atrás o mesmo havia assediado a sua filha.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado para a delegacia de Corumbá para providências cabíveis.

