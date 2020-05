Homem assusta passageiros ao entrar em terminal de ônibus com foice

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Um homem, não identificado, foi preso na manhã deste sábado (23) depois de invadir o terminal de Jacaraípe, na Serra, armado com uma foice, em Espírito Santo.

Segundo informações do R7, ele entrou no terminal com a foice na mão ameaçando passageiros que estavam no local. Em seguida, saiu quebrando as janelas de dois ônibus e até uma guarita. Ninguém ficou ferido.

Vigilantes dispararam para o alto para tentar conter o homem, que saiu correndo e fugiu em uma bicicleta.

A polícia militar foi acionada e encontrou o homem se escondendo em um local de mata. Ele foi levado para a Terceira Delegacia Regional da Serra.

