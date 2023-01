Homem baleado na Nhanhá morreu no hospital, diz delegado

O homem resgatado pelo Batalhão de Choque após uma perseguição terminar em troca de tiros, na rua dos Andes, no bairro Vila Nhanhá, próximo ao Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser encaminhado para o Hospital Regional.

Segundo Alberto Carneiro, delegado da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/CEPOL), a equipe policial recolheu duas armas dentro do veículo e uma com o indivíduo que foi alvejado.

Carneiro ainda apontou que a viatura do Choque acabou atingida duas vezes durante a troca de tiros.

O delegado também explicou que, além da vítima, havia um motociclista envolvido no caso, e a suspeita inicial seria que a perseguição e a troca de tiros começaram após uma possível negociação de drogas ser notada pelos policias, já que foi encontrado no local, fora do veículo, substâncias ilícitas.

Troca de tiros

Um tiroteio teve início na tarde desta terça-feira (17) após o Batalhão de Choque perseguir um Civic, na rua dos Andes, no bairro Vila Nhanhá.

A troca de tiros terminou com um dos suspeitos feridos, que foi resgatado pelos próprios agentes e encaminhado para o Hospital Regional. O indivíduo deu entrada na unidade hospitalar com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Logo após o tiroteio, uma mulher, não identificada até o momento, chegou chorando no local, dizendo "eu avisei eles". A relação da mulher com os envolvidos no tiroteio ainda não foi definida.

