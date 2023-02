Homem bate na ex por não gostar de ver ela se divertindo no carnaval em Rio Verde

Uma jovem campo-grandense, que não teve a identidade divulgada, apanhou do ex-namorado durante a noite de sábado (18) enquanto tentava curtir o carnaval com os amigos em Rio Verde de MT/MS.

Conforme o site RV News, a jovem teria ido até a cidade acompanhada de amigos para o carnaval quando acabou encontrando o ex em um balneário. Ao ir até um dos banheiros, a vítima teria sido seguida por ele.

Para as equipes policiais, ela contou que o homem alegou estar com ciúmes e não ter gostado de vê-la se divertindo. Os dois então começaram a discutir dando inicio as agressões logo em seguida. A jovem foi atingida por socos e chutes, o autor saiu do local logo depois.

Com base do depoimento da vítima e das características físicas e identidade do suspeito da agressão, uma equipe da Polícia Civil solicitou o apoio de uma equipe da Polícia Militar e as Forças Policiais foram até o balneário onde teria ocorrido as agressões.

O homem foi localizado em meio a um grupo de amigos comemorando o carnaval. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.

