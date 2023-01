Homem briga com colega de trabalho e o acerta com golpes de facão em MS

Um homem, de 34 anos, foi atingido com golpes de facão pelo colega de serviço, de 37, durante a madrugada de sábado (13), em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha acionou a Polícia Militar informando que um homem esfaqueado tinha chegando em seu estabelecimento comercial e que o mesmo precisava de atendimento médico.

A vítima foi encontrada caída no chão, sendo amparado por duas pessoas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminharam a vítima para o Hospital Regional de Nova Andradina para atendimento médico.

Em conversa com testemunhas, foi descoberto que o rapaz morava com outros 14 homens em uma residência, porém o autor não se encontrava mais no local.

Foram iniciadas diligências pelo distrito e rodovias com o intuito de localizar o autor, sendo que após uma hora de buscas, ele foi encontrado em um estabelecimento comercial ao lado de um guichê de ônibus.

Para a polícia ele contou que as agressões aconteceram após uma discussão com o um companheiro de trabalho, o mesmo pegou um facão e desferiu golpes em sua direção, acertando a região da costa e face.

Ele relatou que a briga aconteceu por motivos fúteis, e que após se defender de um golpe de faca, se apossou do facão de trabalho desferiu os golpes.

Na carteira do indivíduo foi encontrada uma porção de crack. Diante dos fatos o autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil do município onde o caso foi registrado como lesões corporais recíprocas e portar drogas para consumo pessoal.

Deixe seu Comentário

Leia Também